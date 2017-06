Óscar Ramírez: “Una expulsión y hasta ahí; ya no más”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, fue claro este lunes en conferencia de prensa previo al juego ante Trinidad y Tobago.

El tema fue la expulsión el jueves anterior de Giancarlo González y que dejó al equipo con diez hombres; el mensaje fue claro del seleccionador nacional.

“Una y hasta ahí, tiene que parar y aguantar la agresividad de los rivales. Hay que manejar mejor las cosas”, dijo Ramírez.

Incluso el técnico recordó su época como futbolista y como habló con su equipo tras lo sucedido el jueves.

“En algún momento me tocó en un partido que me daban 20 patadas. No era el momento de expulsiones, desgraciadamente pasó y nos limitó. Que no vuelva a pasar más porque ponemos en riesgo muchas cosas y no lo podemos permitir”, finalizó Ramírez.

Costa Rica recibe a Trinidad este martes a las 8:00 p.m en el Nacional