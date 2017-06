La guerra de egos oculta que puede cambiar el destino de Alexis Sánchez

Continúa la novela entorno al atacante chileno Alexis Sánchez y su próximo destino futbolítsico. Después de los fuertes rumores que lo vinculaban con el Bayern Múnich, el jugador podría quedarse en la Premier League.

Una llamativa lucha interna de egos entre el tocopillano y Arturo Vidal, y la insistencia de Pep Guardiola, podrían haber generado un giro repentino de su decisión.

Diversos medios ingleses confirmaron que Alexis Sánchez está a punto de firmar con el Manchester City, comandado por el entrenador catalán, con quien compartió grandes momentos en el Barcelona.

“Hay una guerra ahí que no es muy conocida públicamente. Se tienen una competencia particular, que les puede hacer mal a los dos. Ellos luchan por ver quién es más grande. El ego siempre me ha gustado en los jugadores pero contra los adversarios, no con los compañeros”, aseguraba José Sulantay, ex entrenador de la selección chilena Sub 20.

“En la Sub 20 no era mucho, pero me parece que en la Copa Centenario de Estados Unidos ahí fue notorio”, agregó y al ser consultado por su llegada al equipo teutón reconoció que: “Sería algo complicado para los dos, el querer figurar más que el compañero”.

A pesar de que el conjunto “Gunner” prefería un traspaso en donde el jugador quedase fuera de la Premier League, los 64 millones de dólares que puso el equipo de Manchester sobre la mesa podrían llegar a convencerlos.

El chileno, en tanto, firmará un contrato de cuatro años con un sueldo semanal de 351 mil dólares (poco más de un millón de dólares al mes). El Chelsea es otro de los candidatos locales que está interesado.