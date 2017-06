Bryan Ruiz: “La gente no confiaba en mí cuando me designaron capitán”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, recordó esta tarde en conferencia de prensa sus inicios como capitán de la Nacional.

Ruiz, referente en el mediocampo de la Tricolor, lleva más de seis años portando la cinta de capitán en el combinado nacional.

“Para mí es un peso grande, dar el ejemplo y corregir cosas. Ser fuerte y en ocasiones ser compasivo con jugadores que les falta experiencia o aquellas que la tienen y cometen errores”, dijo Ruiz.

El técnico argentino Ricardo La Volpe fue el primero en darle la confianza y ese papel en el camerino de la Tricolor en agosto del 2011.

“La Volpe fue el primero en ponerme como capitán, la gente no confiaba en mí y me tuve que ganar las cosas. Pero hay varios líderes en el equipo, Celso, Keylor; a mí me tocó la cinta. Si he durado tantos años como capitán es porque he hecho las cosas buenas dentro y fuera”, expresó Ruiz.

Bryan será titular este martes ante Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional