Umaña o Calvo: el reemplazo de Giancarlo González ante Trinidad y Tobago

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La expulsión de Giancarlo González obligará al cuerpo técnico de la Selección Nacional a buscar reemplazo para este martes enfrentar a Trinidad y Tobago.

Entre Michael Umaña o Francisco Calvo saldrá el sustituto del “Pipo” para enfrentar a los caribeños.

Umaña lleva más de dos meses sin jugar un partido oficial tras terminar la temporada en Alajuelense

Calvo, capitán del Minnesota United en la MLS se encuentra en plena temporada y cuenta con 12 partidos y más de mil minutos.

“Perdimos un jugador en defensa y hay una posibilidad de jugar el martes para los que estamos esperando. Ya el cuerpo técnico tomará la decisión; todos estamos preparados además que hay una competencia muy sincera y leal; sabemos que es lo que el profesor quiere”, dijo Michael Umaña.

“Hay que pasar la página, queríamos sacar los tres puntos y no sucedió. Si me toca jugar estoy preparado, sino me toca apoyar al compañero que me toque. Probablemente se van a encerrar como lo hizo Panamá. Yo siempre entreno y poder tener la oportunidad”, mencionó Francisco Calvo.

Costa Rica entrenó este viernes luego del empate sin goles ante Panamá.