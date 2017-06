Keylor Navas será el principal ausente de la Selección en Copa Oro

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Además de los juegos eliminatorios ante Panamá y Trinidad y Tobago para Rusia 2018; el cuerpo técnico de la Tricolor, Óscar Ramírez, también planifica su presencia en la Copa Oro 2017.

Este miércoles la Concacaf dio a conocer las listas provisionales de 40 futbolistas para el certamen.

Sobresale la ausencia de Keylor Navas, guardameta del Real Madrid y nombres como Marvin Angulo y Elías Aguilar en el ámbito nacional.

Esta es la lista enviada por Óscar Ramírez

PORTEROS (4): Dany Carvajal (Deportivo Saprissa, CRC); Aaron Cruz (Deportivo Saprissa, CRC); Leonel Moreira (CS Herediano, CRC); Patrick Pemberton (LD Alajuelense, CRC)

DEFENSAS (16): Johnny Acosta (CS Herediano, CRC); Francisco Calvo (Minnesota United FC, USA); Julio Cascante (Deportivo Saprissa, CRC); Christian Gamboa (Celtic FC, SCO); Giancarlo González (US Citta di Palermo, ITA); Kenner Gutiérrez (LD Alajuelense, CRC); Ronald Matarrita (New York City FC, USA); Christopher Meneses (LD Alajuelense, CRC); Roy Miller (Portland Timbers, USA); Heiner Mora (Deportivo Saprissa, CRC); Jhamir Ordain (CS Herediano, CRC); Bryan Oviedo (Sunderland AFC, ENG); José Salvatierra (LD Alajuelense, CRC); Michael Umaña (Unattached); Juan Pablo Vargas (CS Herediano, CRC); Kendall Waston (Vancouver Whitecaps FC, CAN)

MEDIOCAMPISTAS (14): Randall Azofeifa (CS Herediano, CRC); Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Celso Borges (Deportivo de La Coruña, ESP); Joel Campbell (Arsenal FC, ENG); Daniel Colindres (Deportivo Saprissa, CRC); Oscar Esteban Granados (CS Herediano, CRC); David Guzmán (Portland Timbers, USA); Randall Leal (KV Mechelen, BEL); Jimmy Marín (CS Herediano, CRC); Osvaldo Rodríguez (Santos de Guapiles FC, CRC); Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal, POR); Ulises Segura (Deportivo Saprissa, CRC); Yeltsin Tejeda (FC Lausanne-Sport, SUI); Rodney Wallace (New York City FC, USA)

DELANTEROS (6): José Leitón (CS Herediano, CRC); Jose Guillermo Ortiz (DC United, USA); David Ramírez (Deportivo Saprissa, CRC); Ariel Rodriguez (Bangkok Glass FC, THA); Marco Ureña (San Jose Earthquakes, USA); Johan Venegas (Minnesota United FC, USA)