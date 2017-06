Keylor Navas: “Necesito un espacio para recuperar energía”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El guardameta costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, atendió a los medios de comunicación este miércoles previo al juego ante Panamá en el Estadio Nacional.

Será la quinta fecha de la Hexagonal rumbo a Rusia 2018, donde Nava aprovechó para aclarar su ausencia en Copa Oro.

“Nadie me ha pedido nada, yo creo que no es algo que no voy a ir a la Copa Oro porque tengo que ir a ganarme el puesto. Nunca he dejado de ganarme un puesto, vengo de un año largo de trabajo, de lesiones y cosas”, dijo Navas.

El meta titular de la Nacional viene de ganar la Liga Española además del bicampeonato de la Champions League con el equipo blanco.

“Necesitamos un espacio para recuperar energías para enfrentar un año donde podemos ir al Mundial. Uno tiene que manejar muchas cosas, esperemos que la gasolina alcance para todo lo que se viene”, dijo Navas sobre su ausencia para Copa Oro.