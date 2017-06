El ingreso de un anarquista especialista en bombas puso en alerta a la seguridad argentina

Por: Infobae

Las autoridades argentinas dispusieron una batería de medidas de seguridad que comprende aporte de inteligencia de los Estados Unidos, intercambio de información sensible con 20 países, refuerzo de controles en cuatro pasos fronterizos “críticos” y en los aeropuertos de todo el país, y la revisión permanente del ingreso de ciudadanos de 23 países de origen islámico.

Hay tres hechos concretos que movilizaron a los funcionarios del área: el atentado del sábado pasado en Londres, la inminente visita de la canciller alemana Angela Merkel y la “alerta 1” que se disparó desde la oficina de inteligencia luego del ingreso al país de un anarquista chileno especialista en bombas que coincidió en Neuquén con una visita del encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Tom Clooney.

El lunes Infobae detalló todos los recaudos que potenciaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Migraciones que depende del Ministerio del Interior. Y ayer en Estados Unidos el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, cerró acuerdos con referentes del Departamento de Seguridad Interior y del FBI para que la administración de Donald Trump comparta la base de datos de las personas más buscadas en el mundo por terrorismo.

“Hay que tomar todos los recaudos y trabajar en conjunto con todos los países que están dispuestos a combatir el crimen organizado y el terrorismo”, dijo Burzaco a Infobae desde Washington. Esto implicará en el caso de Estados Unidos la colaboración no sólo de información, sino también de capacitación a las fuerzas de seguridad y el aporte de un software especial para realizar cruces de datos sensibles en todo el mundo.

El funcionario de Seguridad reveló que la Argentina decidió reforzar los puestos fronterizos “críticos” situados en la Triple Frontera, La Quiaca, Aguas Blancas y Salvador Mazza. Estos son lugares de alto tráfico de droga pero también espacios disponibles para la eventual circulación de grupos terroristas. Por la Triple Frontera se cree que ingresó uno de los terroristas que participó del ataque a la embajada de Israel en 1992, según la investigación de la Corte Suprema.

Burzaco junto al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, visitaron en Washington a Elaine Duke, vicesecretaria del departamento de Seguridad Interior (Homeland Security). También estuvieron con el Servicio Secreto y los responsables del Terrorist Screening Center (TSC) una organización que nuclea a múltiples agencias administradas por el FBI que supervisa actividades sospechosas de terrorismo. De esas reuniones se acordó el aporte de Estados Unidos a la Argentina en materia de capacitación, logística y equipamiento para reforzar los controles en la lucha contra el terrorismo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich también alertó ayer sobre la preocupación que hay en el gobierno por eventuales ataques terroristas como ocurre en todo el mundo. A la vez, anunció medidas de seguridad extremas que se tomaron en las últimas horas no sólo por los atentados de Londres sino también por la llegada de Merkel mañana a Buenos Aires.

Tanto la inteligencia norteamericana como la de la Argentina evaluaron con preocupación el caso del chileno que ingresó por Neuquén la semana pasada y que está siendo seguido de cerca.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) envió al gobierno argentino y a la policía neuquina una alerta que precisaba que a principios de la semana pasada había ingresado a la Argentina, por el Paso Internacional Cristo Redentor, un anarquista especialista en bombas. La persona señalada no fue detenida, pero se le hace un seguimiento de cada uno de sus movimientos.

Esta situación no se hizo pública y se manejó bajo absoluta reserva para evitar el pánico. Pero el hecho coincidió el viernes pasado con la visita a Neuquén del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, Tom Clooney. La coincidencia obligó a reforzar la seguridad en el lugar donde se realizó la visita del diplomático norteamericano y no hubo incidente alguno. No obstante, en el Gobierno están en estado de alerta permanente.