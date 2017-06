Francesco Totti: “Nunca he dicho que me haya retirado definitivamente”

El excapitán del Roma, Francesco Totti, negó que haya puesto punto final a su carrera de futbolista, dejando así abiertas las puertas para continuar jugando en otro equipo la próxima temporada.

En diálogo con el diario semanal italiano “Chi”, Totti manifestó que no ha considerado colgar los botines de manera definitiva.

“Yo nunca he dicho que me haya retirado definitivamente. Ahora estoy disfrutando de unas vacaciones y después, ya veremos”, aseguró Totti.

El futbolista romano se despidió del Roma el pasado 28 de mayo tras militar en el equipo capitalino durante 25 temporadas y su club ya tiene preparado por él un contrato de seis años como directivo, aunque se trata de una propuesta que aún no recibió una respuesta.

No obstante, el ex capitán del Roma sigue pensando en su futuro y está dividido entre el deseo de seguir representando al club de su vida y el de prolongar su carrera de futbolista.

En los últimos días son muchos los clubes internacionales que han propuesto contratos millonarios a Totti, de los equipos de la liga china a los del fútbol estadounidense, como el Miami FC del técnico Alessandro Nesta, subraya “Chi”