Estrella del Barcelona le pegó a un periodista en un avión

El futbolista Ardan Turan, estrella del Barcelona FC, agredió físicamente a un periodista y verbalmente a dos directivos de su selección nacional -el entrenador Fatih Terim, y Yildirim Demirören, presidente de la Federación de Fútbol de Turquía- durante un vuelo, según informó el diario Hürriyet.

El incidente se produjo en el avión en el que viajaba la selección de Turquía, en el vuelo de regreso desde Skopje tras el amistoso disputado ante Macedonia este lunes por la noche, que finalizó con empate sin goles.

Tras acusarlo de escribir mentiras sobre él y otros jugadores del combinado nacional, Arda Turan agarró por el cuello al periodista deportivo turco Bilal Mese Mese y lo golpeó mientras lo insultaba. “Dime Bilal Mese, ¿estabas allí? ¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto aquí, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?”, gritó el delantero del Barça al periodista.

Turkish international Barcelona player Arda Turan verbally, physically attacks sports journalist on plane https://t.co/dBVfJ5rWUj pic.twitter.com/OU57Pp1HcP — Hürriyet Daily News (@HDNER) 6 de junio de 2017

El delantero del Barcelona hacía alusión a reportajes de la prensa local en los que desvelaron que el año pasado varios jugadores de la selección nacional, entre ellos Turan, pidieron más dinero y crearon algunas disputas dentro del equipo. “Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia. Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión”, recriminó Turan, según cita el periódico Hürriyet.

Otros jugadores de la selección tuvieron que intervenir en la pelea para que Arda dejara de golpear al periodista.

Posteriormente, el jugador usó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje, en el que afirma que puede aceptar cualquier crítica de su forma de jugar al fútbol, pero nunca insultos a su honor y a su familia.

“No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol… Esto es una profesión. Es normal. Pero no voy a permitir (ataques) a mi familia y a mis valores. Quien intente atacar mi honor y mi familia obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado”, advirtió.

Con información de EFE