Donald Trump habló sobre la crisis entre Qatar y los países del Golfo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló el martes por primera vez desde que estalló la crisis en el Golfo Pérsico entre Qatar y un grupo de países árabes liderados por Arabia Saudita y lo Emiratos Árabes unidos (EAU) y dijo que “no puede haber financiamiento a las ideologías radicales”.

“En mi reciente visita al Medio Oriente dije que no podía haber financiamiento a las ideologías radicales”, recordó en su cuenta de Twitter, en referencia a la gira internacional del mes pasado en la que visitó Arabia Saudita e Israel y firmó acuerdos militares de cooperación contra el terrorismo.

“Los líderes apuntaron a Qatar, ¡miren ahora!”, agregó.

Mientras que en un segundo tuit el mandatario republicano se alegró su visita a Arabia Saudita estuviera rindiendo frutos.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junio de 2017