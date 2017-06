Christian Bolaños busca jugar su 5° Mundial en su carrera

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante de la Selección Nacional, Christian Bolaños, vive una etapa diferente en la Tricolor; es la última eliminatoria que disputará.

Bolaños tiene como objetivo despedirse de la Sele luego del Mundial Rusia 2018, dejando en su historia cinco campeonatos del mundo.

El primero fue en Trinidad y Tobago a nivel Sub-17 en el 2001; sin dejar de mencionar el Mundial de Clubes con el Saprissa en 2005.

A estos dos se le suman a nivel mayor Alemania 2006 y Brasil 2014; con claras opciones de estar en Rusia 2018.

“Si, ya lo he dicho. Es momento, me siento bastante bien y quiero hacerlo así; lo estoy disfrutando mucho. No me presiono y más bien haberlo dicho me deja tranquilo porque a nosotros nos gusta competir, me siento bien y creo que todo este tiempo le he dado mucho a la Selección”, dijo Bolaños.

El hombre del Vancouver Whitecaps de la MLS, recuerda su primera convocatoria a la Mayor.

“Me siento feliz de haber compartido en una selección con mucha historia. Esta decisión lo comenté con mi familia, uno va quemando etapas en el fútbol y quiere dejar buenas cosas, es una Eliminatoria que me puedo ir jugando bien. El momento que me marcó fue la primera convocatoria con Alexandre Guimaraes, estoy a las puertas de un tercer mundial y es lo que más me deja”, finalizó Bolaños.