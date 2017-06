“Paté” Centeno no descarta dirigir en su momento a Alajuelense o Herediano

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico del Municipal Grecia, Walter “Paté” Centeno, estuvo de invitado en el programa 120 Minutos luego de lograr el ascenso ante Jicaral.

Centeno fue claro en mencionar si en algún momento se sentaría en el banquillo de Herediano o Alajuelense.

“Yo soy un profesional, la gente del Saprissa la voy amar toda la vida, aprendí mucho de Saprissa. Yo me desteté de mi mamá hace más de cuarenta años, ahora tengo a otra persona a mi lado, pero siempre voy amar a mi madre”, dijo Centeno ante la consulta directa.

El “Paté” además dijo que está preparado para tomar el banquillo del Saprissa si se lo ofrecen.

“Me llevo a Douglas Sequeira y a mi equipo y le damos. Siempre estoy con los tacos al hombro. Me he cuidado en cinco años, como bien, duermo bien y no tomo; me he preparado. Yo tengo cinco años y tuve una academia donde dirigía 80 niños”, finalizó Centeno.