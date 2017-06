Fedefútbol asegura que el Real Madrid no pide trato diferente a Keylor Navas

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

La llegada de Keylor Navas al país aumentó la expectativa de los aficionados previo a los juegos ante Panamá y Trinidad y Tobago.

El meta costarricense llega al país siendo doble campeón de Europa con el Real Madrid.

Ante esto, Navas llegará directo del Aeropuerto Juan Santamaría al Complejo Deportivo Fedefútbol.

Tendrá dos prácticas antes del juego en el Estadio Nacional ante Panamá.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, anunció que el Madrid no pide tratos diferentes para Navas en su etapa de selección nacional.

“Completamente, no hemos recibido ninguna llamada del Real Madrid o que no juegue; no tiene trato diferencial. Viene como jugador de la selección nacional pero ahora es un tema de seguridad con él por la naturaleza de lo que ha alcanzado”, dijo Villalobos.

“No vayan al aeropuerto, habrá un dispositivo para traerlo al Proyecto Gol; estamos siendo responsables y que luego no se enojen que no salió. La gente debe entender que así sucede con los futbolistas de esa situación”, finalizó Villalobos.