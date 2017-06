“Esto es por Alá”: qué se sabe de los atacantes terroristas del atentado en Londres

Por: Infobae

El Reino Unido volvió a ser víctima del terrorismo islámico, según atribuyó la primera ministra británica Theresa May, en referencia al ataque realizado por tres hombres a bordo de una camioneta en el puente de Londres, que dejó al menos siete muertos.

Los atacantes fueron abatidos por la Policía, que no ha difundido sus identidades para no entorpecer las investigaciones en curso. No obstante, los relatos de los testigos ofrecen pistas sobre ellos.

Neal Tate, quien volvía a su hogar cuando ocurrió el atentado, comentó a la agencia Press Association que vio cómo “dos o tres hombres jóvenes veinteañeros eran detenidos en la calle de Borough High Street”.

Los relatos coinciden en la descripción de “cuchillos grandes” en su poder, con los que apuñalaron a varias víctimas tras embestir contra los peatones. “Esto es por Alá”, gritaron los terroristas al bajar del vehículo, según relató a la BBC Eric Seguenzo, un testigo del hecho. A su vez, Lewis Bennett, citado por The Guardian, describió a uno de los atacantes como de entre 25 y 30 años, afeitado y con acento británico. “Estaba gritando Allah Akbar”, aseguró.

La policía, por su parte, realizó la mañana del domingo operativos en Barking, un suburbio descrito como “étnicamente diverso”. Según confirmó la cadena Sky News, el allanamiento ocurrió en el domicilio de uno de los terroristas. Posteriormente, confirmaron el arresto de 12 personas en el marco de la investigación.

Un vecino que prefirió no ser identificado indicó a The Guardian reveló detalles sobre el hombre que vivía en la residencia donde ocurrió el operativo. Según describió, se trata de un sujeto “delgado, con barba, casado y con un bebé”. También, cree que es de origen pakistaní, pero no confirmó ese dato.

Según mostró una imagen captada por el fotógrafo Gabriele Sciotto, los terroristas llevaban cinturones y chalecos con falsos explosivos. “La policía estableció que lo usaron solo para difundir pánico y miedo”, indicó la primera ministra.

La foto muestra además que uno de los atacantes vestía una camiseta del Arsenal, club londinense de fútbol. Otra testigo describió a uno de los atacantes como “de piel oscura”.