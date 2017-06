La acusación de Dani Alves antes de la final de la Champions

El futbolista Dani Alves fue el protagonista de la conferencia de prensa de la Juventus de cara a la final de la Champions League. A horas del encuentro que se jugará en Cardiff, el lateral brasileño calentó la previa al asegurar que cuando el Real Madrid venció al elenco de Turín en 1998 por 1-0, el gol anotado por Predrag Mijatovic en el Amsterdam Arena fue en fuera de juego.

“Dicen que la última final la ganaron en fuera de juego… Respetamos al Real Madrid, pero nuestro objetivo es ganar el trofeo y llevarlo a Turín. Perdí mi última final contra ellos, pero ahora, con respeto, no tengo miedo. Quiero ganar”, comentó Alves, quien compartió la sala de prensa del Millenium Stadium con el portero Gianluigi Buffon y el entrenador Massimiliano Allegri.

Será un partido especial para el jugador brasileño, ya que podría convertirse en el único futbolista de la historia en conquistar tres veces el ‘triplete’ –Liga, Copa y Champions League–, pero confesó que no es una persona que viva pensando en sí misma, sino que su “preocupación es el equipo”.

“Eso sirve sólo para la historia, para cuando dejemos de jugar y alguien mire la trayectoria y la carrera y vea los títulos que hay detrás. Pero no sirve de mucho más. No puedo pararme y pensar que si ganamos voy a ser el único jugador en ganar tres ‘tripletes’; no pienso en eso. Nuestro objetivo es mucho más grande”, dijo Dani Alves.

De todas formas, no quiso colocarse en el centro de la escena y aclaró que él buscará ayudar a la Juventus a conseguir un nuevo título: “No es un enfrentamiento Dani Alves contra el Real Madrid, sino Juventus contra Real Madrid. Es la hora de darle la vuelta a la historia. Un equipo puede tener un resbalón y vamos a intentar que ellos lo tengan”.

El factor Gianluigi Buffon en la final de la Champions League

La presencia del portero Gianlugi Buffon, el legendario guardametas de 39 años, no pasó desapercibida para Dani Alves, quien admitió que le encantaría levantar el trofeo de la Liga de Campeones junto a él. Además, porque Alves ya le quitó la chance cuando jugaba en el Barcelona.

“Sería muy grande ganar un título con Buffon antes de que se retire del fútbol. Y espero que estemos a la altura porque es una ocasión muy bonita. Les quité una copa (cuando jugaba en las filas del Barcelona) y ahora el fútbol me devuelve la oportunidad de ayudarles a conseguir otra”, subrayó.

Dani Alves, por último, se definió como un “eterno aprendiz” y dijo que en las finales sólo hay una hoja de ruta: “jugar, ganar la copa y celebrar con los aficionados”.

“Estos partidos no se juegan: se viene, se gana la copa y se va a celebrar a casa. Respetamos a los adversarios, pero no tenemos miedo a fallar. El objetivo y la obsesión es la copa”, concluyó Alves.

Con información de EFE