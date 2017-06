LeBron James: “Es duro ser negro en Estados Unidos”

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga un “insulto racista” que apareció pintado en la casa de la estrella de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos (NBA): LeBron James.

Previa al primer juego de la serie entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warrios -quienes definirán al nuevo campeón de la NBA-, LeBron encontró esta mañana en su portón principal pintadas racistas. La palabra ‘Nigger’ (palabra que refiere a las personas negras), había sido escrita con aerosol.

Un afligido LeBron James compareció horas después ante los medios de medios de comunicación y habló sobre el incidente.

“El racismo siempre estará presente en el mundo y Estados Unidos. No importa cuánto dinero tengas, no importa lo famoso que seas, no importa cuánta gente te admira, ser negro en Estados Unidos es duro. Y todavía tenemos un largo camino, como sociedad, para sentirnos iguales”, se lamentó una de las máxima estrellas del baloncesto actual.

Por otro lado, James se encuentra en San Francisco entrenando con su equipo antes del primer juego de la final de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors.