Un avión de Malaysia Airlines debió regresar a su aeropuerto de origen por un presunto intento de secuestro

El vuelo MH128 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta entre Merlbourne, Australia, y Kuala Lumpur, en Malasia, debió regresar el miércoles a poco de despegar por un incidente con un “pasajero disruptivo”, según confirmó un comunicado de la compañía aérea citado por medios regionales.

El hecho fue revelado en un principio en la cuenta de Twitter de Brendan Grainger, que reportó el desvío del vuelo, confirmado luego por los sitios de monitoreo aeronáutico Flight Radar 24 y Flight Aware.

El Airbus A330-323 del MH128 debía cubrir el trayecto de 6.306 kilómetros en casi ocho horas. Despegó a las 11:27 pm (hora local) pero una hora después debió retornar al aeropuerto de Melbourne.

Según el sitio australiano News, el incidente fue provocado por una persona que intentó entrar en la cabina alegando que poseía explosivos, y que fue sometido por los otros pasajeros.

Malaysia Airlines has released a statement regarding flight #MH128 – attempted hijacking and security incident at Melbourne Airport. pic.twitter.com/tbNlKt8F4e

Tiempo después Malaysia Airlines emitió un comunicado en el que alega que el retorno se debió a un “pasajero disruptivo”, según publicó el periódico de singapur The Straits Times.

De acuerdo al relato oficial, el capitán fue alertado por la tripulación de que una persona intentaba entrar en la cabina y decidió volver al aeropuerto de Melbourne.

First picture coming through at Melbourne Airport #malaysiaairlines #MH128 Tail of the plane in the distance pic.twitter.com/s0DLjj1co7

— TheTripGuru (@The_Trip_Guru) 31 de mayo de 2017