Antes de la final de la Champions League, Sergio Ramos se burló de Gerard Piqué

Sergio Ramos tendrá la oportunidad el próximo sábado de levantar su tercer trofeo de Champions League con el Real Madrid, cuando el equipo español enfrente a la Juventus en Cardiff por la final del certamen.

En los días previos, el defensor de 31 años, no sólo piensa en el partido, sino que tiene tiempo de recordar a uno de sus máximos rivales futbolísticos, Gerard Piqué. En diálogo con el programa “El Partidazo” de la cadena COPE, se burló del futbolista del Barcelona: “Le mandé una entrada a Piqué y no me ha contestado”.

Ambos futbolistas, quienes conforman la zaga central del seleccionado español, tienen una pésima relación y suelen protagonizar este tipo de cruces.

Además, en la entrevista Ramos habló sobre Gonzalo Higuaín, con quien compartió plantel entre 2006 y 2013 en el Real Madrid y que ahora viste los colores de la Juventus: “El sábado sabe que puede pasar de todo, aunque con máximo respeto, sin maldad, pero cada uno tiene que defender los suyo”.