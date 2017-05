Walter Centeno: “No he visto a nadie que meta un gol con los ‘huevos’”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico del Municipal Grecia, Walter “Paté” Centeno conversó con Deportes Monumental luego de lograr el ascenso este domingo ante Jicaral.

Centeno, fiel a su estilo, dejó frases para el recuerdo; tomando en cuenta su visión del fútbol nacional.

El ex volante del Saprissa y de la Selección Nacional dijo que quiere dejar de lado el pensamiento que el fútbol es solo ganas dentro de un terreno de juego.

“Son jugadores perdedores, no puedo llenar mi camerino de gente que no tenga aspiración a ganar y cambiar los malos hábitos del fútbol costarricense. Todo el mundo cree que el fútbol se gana con huevos, con actiudad, pero no he visto a nadie que meta un gol con los huevos, solo lo he visto con la mano. El fútbol es más allá; tiene otra esencia, se juega con la cabeza; es un juego colectivo”, dijo Centeno.

El técnico fue más allá y dijo que son hábitos negativos en el fútbol nacional y sus jugadores.

“La actitud no se negocia; ese lema de: “actitud; huevos” hay que dejarlo de lado. Tiene que haber más capacidad, el fútbol costarricense ha perdido la creación porque los técnicos se han vuelto resultadistas, tiene que haber gente que confíe en los técnicos”

Centeno y Grecia ahora se alistan para debutar la próxima temporada en la primera división.

AUDIO WALTER CENTENO