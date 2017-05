Cumple 50 años el mejor disco de la historia del rock

Por Infobae

El 1º de junio de 1967 el grupo que revolucionó el rock volvió a hacer historia: los Beatles publicaron la cumbre del hippismo que medio siglo más tarde sigue a la altura de las expectativas que generó: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

No sólo vendió 32 millones de copias, acumuló 17 discos de platino, se convirtió en el primer trabajo pop que ganó un Grammy como Álbum del Año y convirtió en caballeros del Imperio Británico a Paul McCartney y al productor George Martin.

El disco más vendido de la banda más vendida fue también el primer álbum conceptual y el que introdujo la idea de incluir las letras de las canciones en la cubierta, que era doble.

En 2012 la revista Rolling Stone, la Biblia de la música popular, que también comenzó a salir en 1967, le otorgó su trono indisputado: “Sgt. Pepper es el disco de rock más importante de la historia, una aventura sin igual en concepto, sonido, composición, arte de tapa y tecnología de grabación hecha por el mayor grupo de rock de todos los tiempos”.

Las celebraciones estarán a la altura del mito. Con el título Sgt. Pepper at 50 (El sargento Pepper a los 50 años), un festival de arte en Liverpool, la ciudad beatle, presentará 13 obras, una por cada canción, en distintas disciplinas artísticas.

Y en el Royal Albert Hall de Londres la banda de homenaje Bootleg Beatles tocará el álbum en vivo junto con la Orquesta Filarmónica de Liverpool. Los Beatles originales nunca presentaron el disco entero sobre un escenario.

El sello de McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, el legendario Apple Corps, publicará una serie de ediciones especiales.

La más sencilla es un CD con una nueva mezcla realizada por el hijo de George Martin, el productor Giles Martin, junto con el ingeniero de sonido Sam Okell, en Abbey Road, el estudio donde los Beatles grabaron casi toda su música.

Le siguen dos CD con la mezcla y 18 tomas desconocidas de las 13 canciones, como una versión instrumental de “Penny Lane” o el track ocho de “A Day in the Life” que no termina con una suerte de apocalipsis orquestal sino con tarareo grupal; los mismos contenidos se ofrecen en una edición de lujo en vinilo de 180 gramos.

Por último, una edición de seis discos —The Super Deluxe Edition— con 33 tomas desconocidas, videos promocionales y el documental The Making of Sgt. Pepper, restaurado.

“Es una locura pensar que 50 años más tarde regresamos a este proyecto con tanto cariño y un poco de asombro por cómo cuatro tipos, un gran productor y sus ingenieros pudieron hacer una obra de arte tan duradera”, escribió McCartney para la presentación de la edición aniversario.

“Sgt. Pepper parece haber captado el espíritu de aquel año, y también facilitó que muchas otras personas partieran de allí y se animaran a más”, agregó Starr en el mismo texto.

El nuevo Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band es el primer disco re-mezclado que se presenta con agregados desde que en 2003 salió Let It Be… Naked. Los Beatles sobrevivientes y las herederas de Lennon y Harrison, Yoko Ono y Olivia Harrison, se han mostrado reticentes a sacar materiales sólo por el lucro. Desde 1973 hubo una sola recopilación, 1, que vendió 30 millones de copias.

Harrison no creía que Sgt. Pepper fuera el mejor disco de la banda.

Le gustaban más Rubber Soul, Revolver y Abbey Road. Pero la obra que cumple medio siglo salió en el momento de máxima popularidad de los Beatles e inició un camino de transformación de la música popular.

Desde el encanto lúdico del arte de tapa —generaciones enteras han especulado sobre quién es el muerto al que despiden Marilyn Monroe, Bob Dylan, Edgar Allan Poe, Marlon Brando, Karl Marx— hasta las irregularidades de canciones que van desde la trivialidad a la base del rock sinfónico, tiene un sonido único. Y perdurable.