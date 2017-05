Selección de Chile reveló dónde jugará Alexis Sánchez la próxima temporada

La cuenta oficial de Twitter de la Selección chilena anunció por descuido o error el posible equipo en el que jugaría Alexis Sánchez la próxima temporada, tras conocerse su deseo de abandonar la plantilla del Arsenal de Inglaterra.

El “niño maravilla” es uno de los jugadores más importantes a seguir durante este período de traspasos ya que varios equipos grandes de Europa están detrás de él. Uno de ellos, y del que podría estar más cerca, fue el que apareció junto a su nombre en la foto.

La cuenta de “La Roja” publicó la lista de jugadores que participarán en la próxima Copa Confederaciones de Rusia. Dentro de los convocados extranjeros apareció el nombre del tocopillano, pero con el escudo del Bayern Múnich.

La publicación fue eliminada minutos más tarde y apareció una nueva en la que el chileno posaba junto al actual club. A Sánchez aun le queda un año de contrato con la institución inglesa, sin embargo los rumores de su llegada a Alemania son cada vez más fuertes.

@LaRoja Please put @Alexis_Sanchez back to @FCBayern . We know the news already

— BISI BABA (@bababisi) 24 de mayo de 2017