“Promoción  DÍA DEL PADRE”

Responsabilidades:

El Organizador será el responsable de la ejecución de esta promoción y la entrega de los premios. Será responsabilidad de cada Ganador reunir las condiciones y requisitos necesarios para disfrutar del Premio. En consecuencia, el Organizador no será responsable de ninguna forma cuando el ganador no pueda aprovechar el Premio por razones personales. En este último caso, el Organizador se reserva el derecho de descalificar al Ganador que no reúna las condiciones o requisitos necesarios para hacer uso del Premio y podrá designar un nuevo favorecido. Al aceptar el premio, el Ganador eximen de toda responsabilidad presente o futura al Organizador, a sus empresas controladas, subsidiarias, afiliadas, a sus respectivos directores, oficiales, empleados, consultores y agentes, de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza que pudiera resultar de su participación en el Concurso, de la aceptación o uso del Premio.