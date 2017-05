Así era el extraño comportamiento del terrorista Salman Abedi

Salman Abedi, el terrorista suicida que causó 22 muertos y más de 100 heridos en el concierto que dio Ariana Grande el lunes en Manchester, vivía en las afueras de la ciudad, en Fallowfield. En las últimas horas se conoció un video registrado por un vecino en julio de 2016.

En las imágenes se lo puede ver sacando la basura en la puerta de su casa. Vestía una túnica conocida como djellaba, un atuendo islámico tradicional. Según contaron diversas personas que lo conocieron, era habitual verlo vestido de esta forma. De todos modos, no está claro por qué el vecino, cuya identidad no fue revelada, decidió filmarlo.

Un pariente que también prefirió permanecer en el anonimato contó a The Independent que Abedi se quejaba de lo mal que lo trataban en el Reino Unido. Aparentemente, el fenómeno que terminó de radicalizarlo fue la muerte de un amigo cercano en una pelea callejera. El futuro terrorista estaba indignado porque sentía que a nadie le importaba su muerte, y creía que se debía a que era musulmán.

En estas horas se conoció también que Abedi se comunicó telefónicamente con su madre en Libia horas antes del ataque. Según la policía local, en la llamada el joven de 22 años le dijo: “Perdóname”. Las fuerzas de seguridad libias, que días antes arrestaron al padre y a uno de los hermanos, dijeron el jueves que convocaron a su madre y a tres hermanos para interrogarlos.

En su testimonio, la mujer dijo que su hijo abandonó el país norafricano cuatro días antes del ataque y que la llamó el lunes “para decir adiós”, dijo Ahmed bin Salem, vocero de la Fuerza Especial de Disuasión libia.

Por su parte, la Policía de Manchester mantiene detenidas a ocho personas en relación con el atentado. Son todos hombres y tienen entre 18 y 38 años. La hipótesis oficial, cada vez más corroborada, es que el terrorista no era un lobo solitario, sino que formaba parte de una célula. Una de las evidencias que apuntan en ese sentido es la complejidad de la bomba con la que perpetró el ataque, cuyos restos fueron difundidos por The New York Times.

Todas las detenciones, menos una, se produjeron en el área de Manchester, según una lista detallada difundida el viernes. La única excepción fue la que se produjo en Nuneaton (centro de Inglaterra). Además están los dos apresados en Libia. Se cree que otro de los hermanos del autor material está ente los detenidos en el Reino Unido, pero la policía no difundió los nombres.

