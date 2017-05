Hondureño Amado Guevara nominado al Salón de la Fama en la MLS

Agencias

La US Soccer anunció que 33 ex jugadores han sido nominados para el salón de la fama de Estados Unidos, por la trayectoria que han tenido en su carrera. Entre ellos se encuentra el hondureño y ex jugador del Deportivo Saprissa Amado Guevara.

El volante catracho jugó siete temporadas en la MLS con 41 goles y 46 asistencias en temporada regular. Militó con los equipos de MetroStars, New York Red Bulls, Chivas y Toronto. En el 2004 fue declarado el jugador más valioso.

Guevara jugó con Saprissa en el 2003.

Otro de los elegibles es el inglés David Beckham, quien tiene la posibilidad de estar en la lista porque cumplió el requisito de estar, mínimo, cinco temporadas en la MLS.

Para poder ser elegido al salón de la fama, un jugador debe tener más de tres años de retiro y menos de 10. Deben tener, al menos, 20 partidos disputados con la selección de Estados Unidos. Haber jugado cinco temporadas como profesional y competir en un All Stars Game.

La lista de los nominados es:

Chris Albright*

Chris Armas**

David Beckham*

Gregg Berhalter

Danny Califf*

Joe Cannon*

Steve Cherundolo*

Brian Ching*

Jeff Cunningham

Tina Frimpong Ellerston*

Eddie Gaven*

Amado Guevara*

Kevin Hartman*

Frankie Hejduk

Chris Klein

Jason Kreis**

Eddie Lewis

Kate Sobrero Markgraf

Pablo Mastroeni*

Clint Mathis

Tiffeny Milbrett

Heather Mitts

Jaime Moreno

Ben Olsen

Pat Onstad

Leslie Osborne*

Steve Ralston

Ante Razov

Tony Sanneh

Briana Scurry

Taylor Twellman

Aly Wagner

Josh Wolff