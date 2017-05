Randall Azofeifa: “Soy feliz en el Herediano; pero mañana no sé”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante y uno de los capitanes del Club Sport Herediano, Randall Azofeifa, conversó este martes con 120 Minutos de Radio Monumental.

Azofeifa repasó todo lo vivido en el Torneo de Verano 2017 y lo que se viene para el equipo florense.

El volante habló de una posible oferta para jugar de nuevo en el exterior, tras su paso por Bélgica y Turquía.

“No hay que malinterpretar las cosas, estoy feliz en Herediano. Hoy puedo decir y siempre lo van a escuchar de mí: hoy soy parte del Herediano pero mañana no sé, el fútbol es presente y si se presenta una oferta hay que valorarla; que sea un lugar adecuado para mi familia más allá del dinero”, dijo Azofeifa.

“Uno valorará más elementos, el equipo y dinero en sí. Vamos a ver en los próximos días, estoy tranquilo y que sea lo que Dios quiera. Si será un mejor paso bienvenido sea pero hay que pensar en el presente y esperar”

El dueño de los tiros libres en Herediano aclaró que la Selección Nacional no es una barrera para tomar una decisión.

“Se valora, lo que pasa es que si vamos a una liga con exposición no hay problema porque uno mantiene el nivel y regularidad; no creo que sea algo determinante tomar la decisión de salir a jugar; uno tiene que llevar los consejos y esperemos tomar la mejor decisión. Me encantaría jugar en la MLS pero estoy contento en Herediano pero vamos a valorar”, finalizó Azofeifa.