Empresarios preocupados por división de sindicatos en negociación sobre pensiones

Por: Karina Porras Díaz

karina.porras@monumental.co.cr

@karinaporrasd

El diálogo nacional sobre pensiones aún no inicia y desde ya hay preocupación en el sector empresarial.

Antes de iniciar la mesa de diálogo, Patria Justa reclinó de participar al considerar que la Iglesia Católica y el sector campesino no fuera tomado en cuenta.

Además, de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejará claro que el aumento del aporte obrero al sistema de pensiones ya está tomado.

Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), indicó que se torna difícil iniciar una discusión tan importante como el tema de pensiones, con la posición que mantienen algunos sindicatos.

Pacheco agregó que para el diálogo se requiere acuerdos entre los diferentes sectores; sin embargo, indicó que el avance es lento tras la falta de confianza entre los mimos sindicatos.

Marta Rodríguez, designada a participar en la mesa sobre pensiones por parte de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), dijo respetar la posición de Patria Justa.

Rodríguez recalcó la importancia de no renunciar al diálogo, eso sí, dejó claro que no permitirán que las propuestas del sindicato no sean tomadas con la misma prioridad de los demás sectores.

Los directivos de la CCSS acordaron que sean 10 personas representantes la mesa de trabajo.

Según la convocatoria, el Estado podrá designar a tres miembros, los patronos a tres miembros, el cooperativismo a uno, el solidarismo a uno y el sindicalismo hasta tres; éste último designó solo a dos representantes.