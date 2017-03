Gobierno habilitó tres de los seis carriles en puente Alfredo González Flores

Por: Karina Porras Díaz

karina.porras@monumental.co.cr

@karinaporrasd

¡Menos presas! Esto es lo que se prevé con la apertura de tres carriles en el puente Alfredo González Flores conocido como “la platina”, sobre el río Virilla, en la carretera General Cañas.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dos carriles en el sentido Alajuela- San José funcionarán hasta las 12 mediodía. A partir de esta hora y hasta las doce medianoche funcionarán los dos carriles, pero en el sentido San José – Alajuela.

Germán Valverde, director ejecutivo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), explicó que en los últimos días se avanzó en el ritmo que se había programado.

Valverde indicó que los tres carriles del sentido San José- Alajuela se habilitarán a finales de abril.

Según Valverde, los trabajos en este sentido avanzan a buen ritmo.

Según el MOPT, no existirá limitación de paso para ningún vehículo sobre la carretera General Cañas, en ningún sentido, salvo los camiones pesados entre las 6 a.m. y las 8 a.m. con sentido hacia San José y de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. con destino hacia Alajuela.