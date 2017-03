La fiscalía brasileña pidió multar al ex presidente Lula da Silva por hacer propaganda electoral anticipada

La Fiscalía brasileña pidió sancionar con una multa al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva por propaganda electoral anticipada en Internet de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018.

La solicitud fue realizada por el vicefiscal electoral Nicolao Dino al Tribunal Superior Electoral y también incluyó al diputado y militar de la reserva Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña.

En la acción, Dino no especificó una cifra concreta de multa para cada uno de los señalados, pero la ley establece que ese valor puede variar entre los 5.000 y los 25.000 reales (unos 1.600 y 8.000 dólares, respectivamente) “o el equivalente al costo de la propaganda, si este fuera mayor”.

El vicefiscal se refiere a varios videos publicados en YouTube en los que se hace referencia a las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2018 y se defienden las candidaturas de Lula y Bolsonaro, quienes, según la Fiscalía, tenían conocimiento previo de las grabaciones.

En el caso del ex presidente, la Fiscalía menciona un video en el que el líder político practica ejercicios físicos bajos letreros que dicen “Lula 2018” y “Estoy volviendo”, lo que, según el órgano, constituye una “pieza publicitaria”, la cual ya sumó más 20.000 visualizaciones.

Para el organismo, esa cifra “revela un amplio alcance social y la posibilidad de captación anticipada de votos, situación que acarrea desequilibrio en la campaña electoral”.

En opinión de Dino, la grabación revela además “la pretensión del ex presidente en anunciar su futura candidatura”.

Lula, que tiene cinco causas penales abiertas en la Justicia por presunta corrupción, todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT), pero en los últimos meses ha dado señales para ello y ha empleado un tono electoral en sus últimas apariciones públicas.

El gabinete de Lula informó en una nota que “el video no es de la autoría del equipo del ex mandatario y no está publicado en ninguna red social del ex presidente”.

En el caso de Bolsonaro, dirigente del Partido Social Cristiano (PSC), la Fiscalía cita tres videos y en uno de ellos aparece el diputado recibiendo a personas en un aeropuerto y acto seguido el mensaje: “Bolsonaro 2018”.

Bolsonaro, un polémico parlamentario con una larga historia de declaraciones machistas, racistas y homofóbicas, ha anunciado en diversas oportunidades su intención de disputar la Presidencia de Brasil en representación de quienes, como él, defienden el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Además, el vicefiscal pidió al Tribunal Superior Electoral que los videos sean retirados del aire inmediatamente, bajo multa diaria de 10.000 reales (unos 3.200 dólares).