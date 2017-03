Retraso en recolección de firmas frena referendo sobre monopolio de RECOPE

Organización Ya no más RECOPE niega que desistirán de la idea

El impulso con que arrancó la iniciativa de referendo sobre la apertura de monopolio de RECOPE sufrió un revés en los últimos días.

El movimiento Ya no más RECOPE, impulsor de esta idea, reconoció a Noticias Monumental que existe un retraso en la recolección de las 165 mil firmas que solicita el Tribunal Supremo de Elecciones como uno de los requisitos para el referendo.

La razón es simple. Quienes integran esta agrupación aducen razones de trabajo que les impiden dedicarle de lleno el tiempo necesario que necesita el proceso de recolectar las firmas.

El vocero del grupo organizador, Mauricio Sánchez, desmintió las aseveraciones que circulan en redes sociales de que los financian ciertas empresas o partidos políticos y amplió sobre las razones de este atraso.

El promotor del grupo Ya no más RECOPE, aclaró que no desistirán de la idea de llevar adelante este referendo, pero aceptó que no hay una fecha determinada en la cual se fije entregar al Tribunal Supremo de Elecciones las firmas necesarias.

Inicialmente el colectivo Ya no más RECOPE manifestó que la expectativa era recoger más de 200 mil firmas para llevar a cabo este referendo.

El grupo pretende que en Costa Rica se abra el monopolio de la refinadora en nuestro país e incluso realizó una marcha el 18 de febrero anterior para protestar sobre los altos precios de los combustibles en el país.