MOPT habilitará tres carriles en la antigua “platina” la próxima semana

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Entre el lunes y martes de la próxima semana el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitará tres carriles en el puente Alfredo González Flores, conocido como “la platina”.

La habilitación de estos carriles estaba pensada para este miércoles, sin embargo, un refuerzo en la inspección de los trabajos atrasó la apertura.

Además del paso más fluido se eliminará la restricción de paso para los vehículos livianos. De 12 medianoche a 12 mediodía habrá dos carriles en el sentido Alajuela – San José; y de 12 mediodía a 12 medianoche será lo mismo, pero en el sentido San José – Alajuela.

Esta información fue confirmada por Carlos Villalta, ministro del MOPT.

No existirá limitación de paso para ningún automotor sobre la carretera General Cañas, en ningún sentido, salvo los camiones pesados que deben cumplir una segunda restricción por su tonelaje por un decreto independiente a estos trabajos, entre las 6 a.m. y las 8 a.m. con sentido hacia San José y de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. con destino hacia Alajuela.

Se tiene previsto que la apertura total se dé el 30 de abril. Sobre este tema, el ministro señaló que por lo adelantado que están los trabajos en el otro sentido, no se incumplirá con la fecha.

A la hora de hacer el cambio de carril, a la medianoche y al mediodía, se tendrá que detener el tránsito unos minutos, para cambiar de posición los dispositivos separadores.