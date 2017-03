Chicharito Hernández cambió su look por una apuesta

La histórica remontada de los New England Patriots en el Super Bowl LI, con Tom Brady como principal estrella, provocó varias víctimas de apuestas -la tenista Eugenie Bouchard tuvo una cita con una desconocido que la seguía en Twitter, por ejemplo- y el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández fue una de ellas.

El delantero del Bayer Leverkusen se tuvo que cambiar el look, ya que había apostado su cabellera a que la franquicia de Atlanta ganaría el Super Bowl LI. Nadie lo sabía. Hasta el momento no se había revelado. Sin embargo, una publicación del periodista Sergio Dipp, de ESPN, reveló el acuerdo.

“Desde el 5 de febrero en la noche que estoy esperando este momento. El día del Super Bowl LI yo aposté que ganaba Nueva Inglaterra, estaba muy seguro de Tom Brady. Pero alguien no estaba tan seguro y me apostó. Y ese alguien, me dijo que antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions League pagaba su apuesta. Tu sabes quién eres. Sé que me vas a pagar”, dijo Sergio Dipp en una publicación misteriosa hecha en video.

Allí fue que apareció la publicación de Chicharito, con su cabeza totalmente afeitada, como respuesta. Entre risas, el atacante dijo que Brady, quarterback de los Patriots, es un jugador histórico dentro de la NFL.

“Pues aquí estoy, como buen tapatío. Con palabra, pagando. Como lo dijiste: Tom Brady es el mejor de la historia. Confiaba mucho en los Falcons de Atlanta, pero bueno, ni modo, así es esto. Y aquí estamos pagando. Muchas bendiciones”, replicó el futbolista, al que se le vencía el plazo este miércoles con su visita al Atlético Madrid por la Liga de Campeones.

“No hay duda que eres hombre de palabra, Chicharito”, escribió el periodista para cerrar la conversación.