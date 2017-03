(Vídeo) La reacción de Keylor después del gol del Betis “No me jodas Keylor”

Keylor Navas fue seguido por las cámaras de “El Día Después” programa español que se caracteriza por sus notas sobre las situaciones que se dan en la cancha que muy pocas veces se ve.

Keylor tuvo una tarde difícil y tras encajar el primer gol el tico se recriminó diciéndose “No me jodás Keylor, no me jodás”.

Sus ademanes fueron de decepción y se notaba la frustración en su cara.

El fútbol da revanchas y el tico hizo un tapadón que cambió los silbidos por una ovación de todo el estadio con el conocido “Keylor, Keylor”.

A pesar de su gran acción el tico se ve bastante afectado por el error al finalizar el encuentro.