Sami Khedira: “No hay muchos futbolistas mejores que yo”

El volante alemán de la Juventus Sami Khedira aseguró que quiere seguir jugando a alto nivel durante varios años, ya que “hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos” que sean mejores que él en este momento.

Khedira, que estuvo en el Real Madrid durante cinco temporadas, afirmó además que quiere luchar para ganarlo todo en este curso con la Juventus, en una entrevista publicada en el diario italiano “La Repubblica”.

“En el futuro me veo viajando. Iré a Estados Unidos, pero no ahora. Quiero jugar a alto nivel durante muchos años, me siento bien físicamente y mentalmente. Hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos que sean mejores que yo”, aseguró.

“Quiero ganar la Liga de Campeones, quiero defender el título mundial con Alemania y esto no sería posible si me fuera a Estados Unidos o a China. Además gano mucho dinero también aquí”, agregó.