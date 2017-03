Policía Municipal realiza cinco multas por hora a vehículos mal estacionados en San José

Sanción por estacionar en zonas no permitidas ronda los ¢52 mil

Por: Fernando Muñoz

Fernando.munoz@monumental.co.cr

@Luisferms

Los oficiales especializados en materia de tránsito de la Policía Municipal de San José realizan en promedio cinco multas por hora a vehículos mal estacionados.

Las sanciones se dan debido a que los conductores dejan sus carros parqueados en lugares que no están autorizados para este fin, y generan con esto la obstaculización del tránsito en vías sumamente concurridas de la capital.

Pese a que las zonas donde es prohibido parquear están identificadas con señalización vertical y también líneas amarillas, los conductores continúan infringiendo la Ley de Tránsito.

Así lo explicó el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, quien comentó que el cuerpo policial está trabajando actualmente en incrementar el número de oficiales que colaboren en materia de tránsito.

Según establece la normativa actual, los conductores que estacionen en zonas no permitidas se exponen a una multa de ¢52 mil.

No obstante, Solano agregó que dicha suma no resulta suficiente para que los conductores respeten los espacios donde no se permite estacionar.

La Policía Municipal también alertó sobre una importante cantidad de vehículos que se parquean en zonas de estacionamiento con boleta, pero sin adquirir el permiso respectivo, por lo que también se les multa.