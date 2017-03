La particularidad del primer contrato del ‘Chiqui’ Brenes con el Cartaginés

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Hablar del Cartaginés es hacerlo también de Randall ‘Chiqui’ Brenes, delantero e integrante actualmente del primer equipo.

Toda su carrera en Costa Rica portando la camiseta del Cartaginés a pesar de ofertas del Saprissa y Alajuelense en su momento.

Brenes recordó esta semana en 120 Minutos su primer contrato como profesional, más tarde de la cuenta.

“Es algo curioso, debuté con el Cartaginés en el 2004 y me mantuvieron el contrato de Alto Rendimiento, no profesional. Era menor de edad y jugué pocos minutos en ese primer equipo. Luego Alexandre Guimaraes me prestó a Paraíso y en la etapa que tuve más oportunidad de jugar fue con Juan Luis Hernández”, dijo Brenes.

“Fui goleador al final del torneo pero seguí con contrato de Alto Rendimiento, fui a la Selección y me vendieron a Noruega, nunca disfrute la mejora de mi salario. Cuatro años después firmé el primer contrato con el Cartaginés”, finalizó Brenes.

Brenes actualmente es suplente en el Cartaginés que este fin de semana juega en el ‘Fello’ Meza ante la UCR

VIDEO ENTREVISTA ‘CHIQUI’ BRENES