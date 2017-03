2 de cada 10 usuarios del tren evaden pago del pasaje

Por Febe Cruz Brenes y Allan Arroyo

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Datos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) indican que entre el 15% y el 20% de los usuarios del tren evaden el pago del pasaje.

Esta irregularidad se suma a muchas de las que suma el servicio del tren en la mayoría de sus rutas.

Suspensión constante de servicios, falta de vagones e incluso imposibilidad de las autoridades para evitar que personas viajen en las gradas de los ferrocarriles.

Cristian Vargas, presidente de Incofer, dijo que, en el tema de evasión, a lo único que puede apelar la institución es a la honestidad de los usuarios.

El año pasado se anunció que el tren no arrancaría si los pasajeros se situaban en lugares no autorizados para viajar, el problema no logró erradicarse por completo, según lo demuestran grabaciones recientes de los mismos usuarios, colgadas en las redes sociales.

Pese a estas situaciones que enfrenta el servicio más bien se piensa ampliar la cantidad de viajes, incluso, habilitando hacia Cartago viajes durante los fines de semana.

Allan Rojas, controlador de la estación de Heredia, cuenta la experiencia que viven los cobradores con un grupo de personas a las que se les ha hecho común evadir los pagos.

Una verdadera pugna se vivió en la Asamblea Legislativa para lograr aprobar la Ley de fortalecimiento al Incofer, con la cual la institución se puede endeudar para mejorar el servicio.

Sin embargo, las mejoras en el tren aún no son palpables.