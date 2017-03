Viceministra defiende sobrepago de incentivo amparada en Ley que no corresponde

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Nuevamente la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga está en el ojo del huracán. Poco sirvieron las vacaciones de dos semanas para apagar el incendio tras recibir de forma irregular ¢30 millones por el incentivo salarial de prohibición.

La funcionaria llegó a la Asamblea Legislativa a defender nuevamente el pago de ese dinero y asegurar que está apegado a la Ley de Compensación por pago de Prohibición, sin embargo, ese argumento fue refutado por la Contraloría General de la República (CGR).

Marta Acosta, contralora general, dijo que ese ente no estudiará el caso porque debe ser revisado por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque de forma general si aclaró que los viceministros no pueden cobrar el incentivo basándose en otra Ley que no sea la de Anticorrupción y Lucha Contra el Enriquecimiento Ilícito.

En esa ley los atestados de la viceministra no califican para cobrar por prohibición porque no está colegiada como abogada. Sin colegiatura no podría ejercer y no habría por que pagarle prohibición.

Después de su exposición Zúñiga señaló que ella y las otras viceministras envueltas en pagos de más solamente son víctimas del sistema, argumento que para Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) es una ofensa para los costarricenses.

Otros diputados también arremetieron contra el gobierno por este caso. Tal es el caso del evangélico, Gonzalo Ramírez, la liberacionista, Karla Prendas y el libertario, Otto Guevara.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro será el encargado de definir el futuro de la viceministra.