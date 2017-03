Incofer dice estar ‘atado de manos’ para evitar que pasajeros viajen en gradas del tren

Por: Fernando Muñoz

Fernando.munoz@monumental.co.cr

@Luisferms

Viajar en las gradas o en el balcón de los vagones del tren se ha convertido en cosa común en los últimos meses, pese al peligro que esto representa.

Esta situación es reconocida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que en ocasiones anteriores ha manifestado que la situación se da por la alta demanda que tiene el servicio.

Pese a que el año pasado se anunció que el tren no arrancaría si los pasajeros se situaban en lugares no autorizados para viajar, el problema no logró erradicarse por completo, según lo demuestran grabaciones recientes de los mismos usuarios, colgadas en las redes sociales.

El presidente ejecutivo de Incofer, Christian Vargas, señaló que la institución está atada de manos ante esta situación, pues no puede retrasar sus recorridos ni mantener durante todo el día a la Fuerza Pública en las estaciones del tren para evitar esta circunstancia.

Este criterio es adversado severamente por el diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, quien criticó la manera en que actualmente se opera el servicio del tren.

El legislador criticó que se exponga a los usuarios a serios riesgos por falta de inversión.

Semanas atrás el Incofer se vio obligado a sacrificar 12 viajes del tren entre Cartago y San José, para satisfacer la alta demanda en los recorridos entre Alajuela y la ciudad capital, propiciada por el cierre parcial del puente sobre la autopista General Cañas.