Gobierno incumplirá promesa de crear 217 mil nuevos empleos

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

Los datos simplemente no dan y el tiempo avanza: el gobierno no logrará cumplir la meta de crear al final del cuatrienio los 217 mil nuevos empleos prometidos.

Este martes, en Casa Presidencial se presentó el avance en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En el documento la meta para 2015 era generar 52 mil nuevos puestos de trabajo, sin embargo, solo se consiguió habilitar 21 mil.

Para el año pasado, la intención era crear 54 mil, no obstante, la cifra solamente llegó a 36 mil.

Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación reconoció que es muy difícil alcanzar los 217 mil trabajos prometidos.

Las autoridades explicaron que, a pesar del crecimiento económico, no existe igual aumento en la generación de empleo. Eso sí, argumentaron que no es una visión nacional, si no que se repite en el mundo entero.

La ministra de Planificación agregó que este tema se ha valorado ya que lo consideran como crítico.

Con respecto a otras metas, si se avanza en el crecimiento anual del PIB, la reducción de la tasa de desempleo abierto al 7,8%, la atención integral a 42.753 hogares que satisfacen sus necesidades básicas y superan la línea de pobreza y la mejora en el Índice de percepción de la corrupción.