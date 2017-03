Luis Suárez reveló cómo sufrió por la sanción de la FIFA en el Mundial 2014

Luis Suárez le concedió una entrevista al programa español El Transistor en donde reveló la difícil situación que vivió después de la sanción que le impuso la FIFA por la mordida a Giorgio Chiellini en el partido por octavos de final del Mundial 2014.

“Sufrí con la imagen que se dio de mí. Soy un ser humano y sufro, tengo sentimientos. Mi hija era consciente de lo que su padre vivía. Eso fue uno de los días más complicados de mi vida. Soy padre, tengo sentimientos”, sentenció el futbolista azulgrana.

El castigo comprendió una prohibición de cuatro meses sin ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, además de no poder acceder a los recintos de cualquier estadio. Angustiado, Luis Suárez explicó: “Decirles: ‘Papi se va a entrenar’ y me iba vestido de bambas, de equipo deportivo porque tenía que estar escondido en un gimnasio con Juanjo. No podía ir a un centro deportivo a entrenar. Imagina el dolor para mí, estar viendo partidos mientras mi hija me preguntaba que por qué no juego”.

“Se me puede sancionar, pero prohibirme ver un evento deportivo, es lo más injusto que me ha tocado vivir. Tratarme como me trataron me dolió. Me equivoqué, pero soy un ser humano”. Además, “no tengo problema en decir que nuca iré a una gala de la FIFA”, reconoció.

Su matrimonio también se vio perjudicado con aquella decisión, “Sofía estaba dolida porque le mintiera. En su momento me lo preguntó y yo lo negaba porque me costaba creerlo, me costaba decirlo, me costaba entenderlo. Se le llegó a preguntar cómo era yo en casa. Se llegó a pensar cualquier cosa y eso a uno le duele”.

Sin embargo, el delantero de 30 años aseguró: “Tengo mi forma de jugar y mi carácter, si yo no fuera así no habría llegado hasta aquí. Siempre trato de tener mi perfil, mi forma de jugar es así”.