Laura Chinchilla: Gobierno sembró tempestades que ahora está recogiendo

Por Febe Cruz Brenes

febe.cruz@monumental.co.cr

Twitter: @febcrubre

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla no olvida el discurso del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante su gobierno, no olvida las declaraciones del presidente Solís en su contra al iniciar la administración y no olvida las denuncias que le hicieron por supuesta corrupción en su mandato.

Hoy, 33 meses después, y del otro lado de la acera la exmandataria exige rendición de cuentas al actual gobierno tal y como lo hicieron con ella tiempo atrás.

En entrevista con Noticias Monumental, Chinchilla recordó los constantes cuestionamientos con los que ingresó el gobierno del presidente de la República, Luis Guillermo Solís contra ella.

Pero ahora, desde otro papel critica que se juzguen distinto las acciones de esta administración, la cual para Chinchilla recoge las tempestades que sembró.

Tras el caso de los sobrepagos a las viceministras y la pérdida de casi ¢8 mil millones en un mega puerto, el presidente Solís reprochó que buscan desesperadamente un caso de corrupción en su gobierno.

Chinchilla opina distinto al presidente.

Pese a lo dicho por el mandatario, la oposición insiste en que se ha presentado corrupción en este gobierno, sin embargo, no existe un caso judicial que así lo demuestre. La mayoría de denuncias apenas están en desarrollo.