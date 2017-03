Donald Trump: “Tendremos el mejor equipamiento militar del mundo”

Donald Trump habló desde el portaaviones de propulsión nuclear Gerald R. Ford en los astilleros de Newport News (Virginia).”Que honor estar aquí, me acaba de dar esta campera así que me lo puse, igual que el sombrero.Es un día especial para usarlo, no se cómo me queda, pero seguro que bien”, aseguró.

El mandatario de los EEUU aseguró que dotará de los recursos necesarios a las Fuerzas Armadas de EEUU para que mantenga la paz y, en caso de guerra, lo hará “para ganar”.

“Le vamos a dar a nuestras Fuerzas Armadas las herramientas que necesitan para prevenir la guerra y, en caso necesario, lucharán en guerras con un solo fin. ¿Saben cuál es? Ganar, ganar”, arengó Trump.

La intervención del presidente se da después de que el lunes la Casa Blanca anunciara que pedirá al Congreso un aumento del presupuesto militar para el próximo año fiscal de un 10 %, equivalente a 54.000 millones de dólares, con el objetivo de ampliar los números de tropas y arsenales.

“Los navíos estadounidenses navegarán los mares. Los aviones estadounidenses surcarán los cielos y los trabajadores estadounidenses construirán nuestras flotas”, aseguró Trump frente a militares y trabajadores de los astilleros que han construido el portaaviones Gerald R. Ford, una fortaleza flotante que ha costado cerca de 13.000 millones de dólares.

El mandatario dijo que va a negociar precios más bajos para armamento, aviones y navíos de guerra con el objetivo de aumentar el arsenal estadounidense a niveles históricos para un tiempo de paz.

Entre otras cosas, Trump prometió que Estados Unidos tendrá 12 portaaviones, por encima de los diez actuales, algo que tiene el objetivo poner fin a varias décadas de reducción de la flota naval estadounidenses y devolverla a niveles que no se ven desde 1998.

El mandatario subrayó que el Gerald R. Ford, el último portaaviones de la clase Nimitz, con una tripulación de 4.000 marinos, ayudará a “proyectar poder en tierras distantes”.

“Esperemos que no lo tengamos que usar, pero si tenemos que hacerlo (los enemigos) tendrán un problema”, agregó