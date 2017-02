Messi y Neymar podrían perderse la final de la Champions League

Lionel Messi y Neymar podrían no disputar una hipotética final de Champions League el 3 de junio en Cardiff, Reino Unido, a causa del conflicto que ambos futbolistas del Barcelona llevan con la Justicia española.

Así lo hizo saber el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin. Esto es como consecuencia de la nueva legislación británica desde el triunfo del Brexit y la posterior salida del Reino Unido de la Comunidad Europea.

“Si vemos que jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento en curso, simplemente pensaremos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí. Neymar y Messi tienen procedimientos abiertos; este año, la final de la Champions es en Cardiff: imaginen si no les dejaran entrar allí. Es algo difícil para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado pero los de otros equipos no pueden ir allí. Con el libre movimiento en Europa, mucho mejor”, explicó Ceferin.

El presidente de la UEFA, en una entrevista al diario New York Times, puso el ejemplo del lateral del PSG Aurier, quien no pudo ingresar a Inglaterra por tener un caso abierto por una haber agredido a un policía en una discoteca de París.

“Para mí fue muy triste ver como a Aurier, del PSG, no le dejaron entrar a Inglaterra. Esto será peor cuando el Brexit se instale, especialmente si las razones fueran tan formales. Podríamos tener un problema serio”, alertó Ceferin.

En 2016, Lionel Messi y su padre Jorge, quien además es su representante, tuvieron que declarar ante la Hacienda española por una imputación por un presunto fraude fiscal y pagaron 5 millones de euros. Por su parte, Neymar también fue acusado de evasión y fraude fiscal. Las dos causas continúan abiertas.

En materia futbolística, Barcelona deberá lograr una remontada histórica antes, ya que en el partido de ida ante el PSG cayó por 4 a 0 en París. El encuentro revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones se disputará el miércoles 8 de marzo en el Camp Nou. Y luego superar las instancias de cuartos y semifinal.