Donald Trump acusó a Barack Obama de estar detrás de las protestas en su contra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes en una entrevista con la cadena Fox que su país tendrá “las mejores fuerzas armadas de la historia para cuando haya terminado” y pidió que la gente “recuerde” que su plan migratorio busca “echar a la gente mala”.

La entrevista, grabada el lunes y emitida este martes por la mañana en el programa Fox & Friends, adelantó los principales temas de los que el republicano hablará esta noche cuando se dirija al Congreso de los Estados Unidos: fuerzas armadas, salud y política migratoria.

“Vamos a subir el presupuesto militar, porque tenemos que hacerlo”, explicó en referencia a su anuncio del lunes de aumentar el gasto en defensa. “Vamos a tener las mejores fuerzas armadas de la historia para cuando haya terminado”, agregó.

“Obamacare ha sido un desastre, no funciona. Nosotros vamos a tener un plan excelente, muy inclusivo”, dijo sobre el esperado plan de salud que prometió cambiar durante su campaña y que anunciaría frente al Congreso.

En cuanto a sus polémicas políticas migratorias, Trump pidió “recordar” que su gobierno busca “echar a la gente mala, violadores, asesinos, narcotraficantes, pero eso no se comunica”.

El mandatario confirmó que debido a su conflicto con los medios no asistirá a la tradicional cena de corresponsales en la Casa Blanca que se realizará este año. “Respeto a la prensa, pero cuando inventan historias, cuando inventan fuentes, porque creo que esas fuentes no existen, creo que es mejor no ir a la cena”, explicó.

El republicano también cargó contra su antecesor, Barack Obama, a quien culpó de organizar protestas y ataques en su contra. “Creo que Obama está detrás de esto, porque su gente está detrás de esto. Pero entiendo que así es la política”, consideró, al tiempo de que también acusó a los demócratas de estar “posiblemente” detrás de las recientes filtraciones.

Consultado por sus hábitos en Twitter, donde suele defenderse de críticas y atacar a sus contendientes, el magnate dijo que “si la prensa fuera honesta, no tendría hacerlo”. “La mayoría de las personas que quieren que deje de tuitear son el enemigo”, agregó.

Hacia el final, el presidente aseguró que va a unir a la gente “a través del éxito, de crear empleos” y calificó a sus cuatro semanas de gobierno con una A+ en esfuerzo y logros, aunque se dio a sí mismo una C en comunicación.