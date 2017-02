Informe revela calificaciones perfectas en desempeño de funcionarios del Estado

Por Febe Cruz Brenes

Una investigación dada a conocer por el Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) revela calificaciones casi perfectas a la mayoría de funcionarios del Estado durante el 2015 que les permitió cobrar el incentivo salarial por concepto de anualidad.

De 33 585 del Servicio Civil, sin incluir a maestros, policías, ni funcionarios de instituciones, solo ocho personas obtuvieron una calificación deficiente y solo a 41 los calificaron como regulares.

En el Ministerio de Seguridad Pública se evaluó a un total de 13 715 empleados, ninguno fue deficiente, diez fueron regulares, buenos 1174, muy buenos 9202 y excelentes 1930.

Por su parte, en el Ministerio de Educación Pública (MEP) se evaluaron un total de 78 246 funcionarios (62 503 de carrera docente y 15 743 no docentes). Solo 21 docentes y 16 no docentes, no recibieron el pago de anualidad por tener calificaciones inferiores a bueno.

Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) criticó que todos los funcionarios sigan recibiendo este beneficio, pese a no reflejarse en los servicios que brindan.

En Recope la situación persiste. De 1654 funcionarios evaluados, solo nueve sacaron menos de 70 y un total de 420 sacaron más de 90. Todos recibieron anualidades.

Por último, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 51.358 trabajadores evaluados, solo 154 obtuvieron nota inferior a 75, lo que corresponde a 0.29%, mientras que el 99.7% obtuvo nota superior a 75.

Los diputados insisten en la necesidad de aprobar proyectos de Ley que regulen los beneficios en empleo público.