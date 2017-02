Dani Alves se ofreció para volver a Barcelona pero el club le cerró las puertas

El diario español Mundo Deportivo aseguró que el ex jugador del Barcelona quiso volver al club en enero y la directiva le negó su petición rotundamente, tras haberse ido bajo su decisión.

A un mes de aquel supuesto ofrecimiento, el actual futbolista de la Juventus tuvo palabras muy duras con la dirigencia actual, a la que acusó de “falsos y desagradecidos”.

“El lateral de la Juve contactó varias veces con el Barça para volver al club en el mes de enero”, reconoció la prensa española, que lo argumentó con detalles futbolísticos y personales.

“Falta de adaptación”, tanto al equipo como a la ciudad, la “química que tenía con Lionel Messi” y su rol en el nuevo club y “la distancia que le separa de sus hijos, que viven en Barcelona con su madre”, fueron algunos factores que empujaron al brasileño a llamar nuevamente al Barcelona.

El club, por su parte, buscaba un nuevo lateral en enero ya que Aleix Vidal resultó no ser del gusto de Luis Enrique. Sin embargo, los directivos atendieron su llamado y agradecieron su interés pero le comunicaron “que su etapa en el Barça ya había acabado”, después de que “fuera él mismo quien decidiera ponerle punto final el pasado verano”, señaló el portal español.

El brasileño de 32 años tenía la opción de continuar por un año más en la entidad, pero optó por abandonar el club como jugador libre, algo que calificó como “una hostia con clase”, ya que el Barcelona le abonó al Sevilla 36 millones de dólares (en 2008) y él se fue “gratis”.

“Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA”, revelaba el defensor un mes más tarde de aquel supuesto ofrecimiento. “Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, sentenciaba.