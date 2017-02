Maturana: “No considero mi paso por Costa Rica como un fracaso“

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico colombiano y ex seleccionador nacional de Costa Rica, Francisco “Pacho” Maturana, estuvo de invitado este jueves en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

El colombiano recordó su paso por el banquillo de la Tricolor, en el que solo duró 9 meses.

“Disfruté de la amistad, me dieron su cariño. Yo estuve en Costa Rica nueve meses, lo que hicimos fue ganar la Uncaf, me fui porque en un consenso con el presidente, a mí me llevó a Costa Rica un grupo de empresarios que pagaban el sueldo. Cuando dejan de pagarme, me dan licencia para negociar con Paraguay. No es que me haya querido ir de Costa Rica, me dijeron que no tenían la forma de pagarme el grupo empresarial que me llevó a su país”, dijo Maturana.

El sudamericano ganó la Copa Uncaf de ese año, el único torneo que logró dirigir.

“No me considero un fracaso en Costa Rica, no abandoné sino que me dieron permiso para buscar un lugar donde me pudieran pagar. Fue irresponsable de la dirigencia, yo he recorrido el mundo pero donde he visto estatus es en los jugadores de Costa Rica”

El “Pacho” es integrante del Comité Técnico de la FIFA

“Me encontré con Pep Guardiola, él me dijo que la clave era aprender y no tener arrogancia para pensar que se sabe todo. Yo aprendo todo y conocí gente fantástica en Costa Rica, digamos en tener contacto con Carlos Watson, Rodrigo Kenton o Alexandre Guimaraes. El caso de Wanchope y Rolando Fonseca”, finalizó Maturana.

