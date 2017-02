Consejo Director de la Unafut omitió presentar requisitos para abrir investigación contra el Herediano

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El Consejo Director de la Unafut no presentó de manera correcta el recurso de investigación en contra del Club Sport Herediano luego de lo sucedido en el último juego de la Cuadrangular del Invierno 2016.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Disciplinario, Milton Castro en Escenario Deportivo.

“De acuerdo con el Reglamento Disciplinario, el Tribunal no puede abrir investigaciones de oficio, ni buscar las pruebas. Las personas que presentan la denuncia tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que establecer los hechos para cada persona y en este caso no se hizo así. Fue un acuerdo que el Tribunal hiciera una investigación de oficio en donde no tenemos esa oportunidad”, dijo Castro.

“En ningún momento se solicitó una apertura de investigación contra Hernán Medford, el Consejo Director remitió un acuerdo para abrir una investigación al Herediano por los hechos en el Ricardo Saprissa, aportaron una serie de links y que fuera la prueba para que el Comité resolviera la solicitud”, mencionó Castro.

Ante esto, el Herediano ni su técnico Hernán Medford recibirán algún tipo de sanción.

“Esa denuncia no cumplía con el Reglamento, nunca hubo una apertura de investigación, hicimos la audiencia, recibimos al abogado del Herediano”, finalizó Castro.

MILTON CASTRO