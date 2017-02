A menos de un año del histórico título, el Leicester echó a Claudio Ranieri

El 3 de mayo de 2016, Claudio Ranieri pasó a la historia al conquistar la Premier League con el Leicester, un club que afrontaba su segunda temporada en la primera división inglesa y cuyo objetivo era mantenerse allí.

Este jueves, el conjunto inglés anunció, a través de un comunicado, que el entrenador fue despojado de su puesto, tras la mala temporada actual. “Fue la decisión más difícil que tomamos en los 7 años desde que King Power se adueñó del Leicester”, aseguró Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del club.

Tras el histórico campeonato, el elenco británico no pudo repetir sus actuaciones y actualmente marcha 17° en la tabla de posiciones con 20 puntos, a una sola unidad de la zona de descenso.

En contraste, “Los Foxies” lograron hacer una excelente fase de grupos en la Champions League y se quedaron con el liderato del Grupo 7, con 4 triunfos, 1 empate y apenas 1 derrota.

En octavos de final del certamen continental, el último miércoles se enfrentó ante el Sevilla en España y cayó por 2 a 1. La mala actuación del conjunto inglés colmó la paciencia de los directivos, que este jueves decidieron terminar con el contrato de Ranieri.

El italiano fue elegido por al FIFA como el mejor entrenador de 2016, superando a Zinedine Zidane y a Fernando Santos (Portugal). Aquel día, el ex futbolista Diego Armando Maradona le entregó el trofeo The Best al ex técnico de la selección de Grecia.

En las últimas semanas, la prensa británica había señalado un cortocircuito entre Ranieri y el goleador del equipo, el delantero Jamie Vardy. Sin embargo, estos trascendidos nunca fueron confirmados por los protagonistas.

Los primeros días de febrero, tras varios rumores sobre una posible salida del técnico, el club había emitido un comunicado a través del cual pretendía “dejar absolutamente claro su inquebrantable apoyo a Claudio Ranieri”. Pero esto no se cumplió.