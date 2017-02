Piqué contra el Tata Martino: “Veníamos de la mierda absoluta”

Agencias

En el Barcelona se viven momentos complicados, luego de la dura derrota por 4-0 ante el PSG en la Champions League, y uno de los referentes del equipo, Gerard Piqué, salió a bancar al entrenador Luis Enrique, aunque destrozó a Gerardo Martino.

Durante la presentación de una pista de pádel de última generación, el defensor respaldó a su actual DT, y pidió ver para atrás, para valorar los logros de la presente gestión, y entonces se despachó con una polémica frase respecto al ciclo anterior.

“Cuando llegó Luis Enrique no ganó nada ese año, veníamos de la mierda absoluta; y con él ganamos el triple”, sentenció Piqué, y añadió: “Entiendo que el fútbol no tenga memoria, pero me gustaría que miráramos atrás y viéramos todo el trabajo que ha hecho con nosotros”.

Es decir, para el central, el Barcelona venía de “la mierda absoluta” antes de la llegada de Luis Enrique, quien arribó al club ‘culé’ para reemplazar al saliente Martino. “No entiendo los silbidos, y estamos a muerte con él”, concluyó sobre su actual DT.